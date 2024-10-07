Экс-полицейские из Усть-Тарки НСО не признали вину в убийстве 15-летней школьницы

Напомним, следователи считают, что вечером 2 марта 2010 года около 23 часов нетрезвый помощник начальника Усть-Тарксого ОВД Максим Кудрявцев в компании оперуполномоченный отделения уголовного розыска Евгения Бартоломея сбили на Волге (ГАЗ-3110) 15-летнюю Наталью Матюхину и, чтобы избежать наказания, убили ребёнка, находящегося в беспомощном состоянии, а после спрятали тело, скрыв следы преступления.