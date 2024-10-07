Экс-полицейские из Усть-Тарки НСО не признали вину в убийстве 15-летней школьницы

Новосибирский областной суд в понедельник, 7 октября начал рассматривать дело об убийстве школьницы в Усть-Таркском районе бывшими сотрудниками милиции. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в региона.
Напомним, следователи считают, что вечером 2 марта 2010 года около 23 часов нетрезвый помощник начальника Усть-Тарксого ОВД Максим Кудрявцев в компании оперуполномоченный отделения уголовного розыска Евгения Бартоломея сбили на Волге (ГАЗ-3110) 15-летнюю Наталью Матюхину и, чтобы избежать наказания, убили ребёнка, находящегося в беспомощном состоянии, а после спрятали тело, скрыв следы преступления.
В июле 2024 года Кудрявцев и Бартоломей ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, однако по окончании предварительного следствия отказались от заявленного ходатайства.
В судебном заседании 7 октября было оглашено обвинение, определён порядок исследования доказательств, осуществлён допрос потерпевшей и одного из свидетелей.
«В ходе судебного разбирательства Кудрявцев и Бартоломей свою вину по предъявленному обвинению не признали», — сообщили в управлении Судебного департамента.
Следующее заседание по этому делу пройдёт 28 ноября 2024 года. На нём будет продолжен допрос свидетелей.