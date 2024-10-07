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Башкирия заняла 35-е место по доступности ипотеки

Лишь 14% семьей Башкирии могут позволить себе ипотеку.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии лишь 14,3% семей могут позволить себе купить жилье в ипотеку по существующей рыночной ставке. Об этом свидетельствует рейтинг РИА «Новости». Согласно ему, республика занимает 35-е место по доступности ипотечного кредитования.

Доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учетом действующих программ льготной ипотеки, в Башкирии составляет 35%.

В целом по стране заметно снизились темпы и выдачи ипотеки. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область, а вот в Крыму, Севастополе и Дагестане семей, которые могут позволить ипотеку, меньше 10%.

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