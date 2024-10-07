Башкирия заняла 35-е место по доступности ипотеки

В Башкирии лишь 14,3% семей могут позволить себе купить жилье в ипотеку по существующей рыночной ставке. Об этом свидетельствует рейтинг РИА «Новости». Согласно ему, республика занимает 35-е место по доступности ипотечного кредитования.
Доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по средневзвешенной ставке с учетом действующих программ льготной ипотеки, в Башкирии составляет 35%.
В целом по стране заметно снизились темпы и выдачи ипотеки. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область, а вот в Крыму, Севастополе и Дагестане семей, которые могут позволить ипотеку, меньше 10%.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.