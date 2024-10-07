Башкирия заняла 35-е место по доступности ипотеки

В целом по стране заметно снизились темпы и выдачи ипотеки. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область, а вот в Крыму, Севастополе и Дагестане семей, которые могут позволить ипотеку, меньше 10%.