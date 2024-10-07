Воевавший за ВСУ пенсионер из США получил почти семь лет за наемничество

Хаббард в результате проводимой неустановленными лицами вербовки наемников в феврале 2022 года добровольно вступил в состав батальона территориальной обороны города Изюм Харьковской области, добавили в Генпрокуратуре России.
Осужденный заключил контракт с батальоном теробороны и ежемесячно получал $1 тыс. «При этом он осознавал противоправность своих действий, но умышленно с целью обогащения выполнял приказы вышестоящих командиров», — говорится в пресс-релизе.
В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года. До вступления приговора в силу Хаббард будет находиться в СИЗО.