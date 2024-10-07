Воевавший за ВСУ пенсионер из США получил почти семь лет за наемничество

Мосгорсуд признал 72-летнего американца Стефана Хаббарда, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Он служил в территориальной обороне в Харьковской области и был захвачен в плен в ходе СВО. Ему назначено шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.