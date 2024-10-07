Олбани
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воевавший за ВСУ пенсионер из США получил почти семь лет за наемничество

Мосгорсуд признал 72-летнего американца Стефана Хаббарда, принимавшего участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), по статье о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ). Он служил в территориальной обороне в Харьковской области и был захвачен в плен в ходе СВО. Ему назначено шесть лет и 10 месяцев колонии общего режима, сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Хаббард в результате проводимой неустановленными лицами вербовки наемников в феврале 2022 года добровольно вступил в состав батальона территориальной обороны города Изюм Харьковской области, добавили в Генпрокуратуре России.

Осужденный заключил контракт с батальоном теробороны и ежемесячно получал $1 тыс. «При этом он осознавал противоправность своих действий, но умышленно с целью обогащения выполнял приказы вышестоящих командиров», — говорится в пресс-релизе.

В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года. До вступления приговора в силу Хаббард будет находиться в СИЗО.