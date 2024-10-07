Олбани
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрожавший расправой учителю мужчина пойдет под суд в Челябинске

Следствие завершено, дело направлено прокурору.

В Челябинске будут судить 37-летнего мужчину, угрожавшего расправой учительнице своего сына. Следствие по делу завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

Мужчину обвиняют в высказывании угроз применения насилия в отношении педагога. Вину он признал в полном объеме. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.

Напомним, 19 сентября житель Челябинска Руслан П. ворвался в школьный класс во время урока и набросился с оскорблениями на учителя математики, угрожая оторвать ей язык. После конфликта с родителем женщину увезли на скорой в реанимацию.