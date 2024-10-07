Угрожавший расправой учителю мужчина пойдет под суд в Челябинске

В Челябинске будут судить 37-летнего мужчину, угрожавшего расправой учительнице своего сына. Следствие по делу завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Мужчину обвиняют в высказывании угроз применения насилия в отношении педагога. Вину он признал в полном объеме. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.
Напомним, 19 сентября житель Челябинска Руслан П. ворвался в школьный класс во время урока и набросился с оскорблениями на учителя математики, угрожая оторвать ей язык. После конфликта с родителем женщину увезли на скорой в реанимацию.