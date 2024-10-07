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Омского министра Евгения Козлова обвинили в халатности

Суд установил, что из-за его действий не менее 70 сирот не получили квартиру вовремя.

Министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова признали виновным в халатности. Дело касается предоставления квартир детям-сиротам. Об этом порталу Om1.ru сообщил источник из зала суда.

Суд установил, что в 2020 году Козлов лишил региональное министерство имущества возможности в полном объёме обеспечить сирот жильём. Чиновник знал, что в регионе более 5 000 граждан такой категории, и должным образом не организовал проведение аукционов. Из-за этого неосвоенными остались 122 млн рублей, выделенных на жильё для сирот. Не менее 70 человек лишись возможности получить квартиры вовремя.

Центральный районный суд Омска признал Козлова виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность. Суд назначил виновному 60 часов обязательных работ. Из-за истечения срока давности дела суд освободил его от отбывания наказания.

Иски потерпевших о компенсации морального вреда суд рассмотрит в порядке гражданского судопроизводства.

Напомним, что 18 августа 2021 года следователи 5-го следственного управления ГСУ СК РФ по Сибирскому федеральному округу предъявили обвинение министру имущественных отношений Омской области.