Омского министра Евгения Козлова обвинили в халатности

Министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова признали виновным в халатности. Дело касается предоставления квартир детям-сиротам. Об этом порталу Om1.ru сообщил источник из зала суда.
Суд установил, что в 2020 году Козлов лишил региональное министерство имущества возможности в полном объёме обеспечить сирот жильём. Чиновник знал, что в регионе более 5 000 граждан такой категории, и должным образом не организовал проведение аукционов. Из-за этого неосвоенными остались 122 млн рублей, выделенных на жильё для сирот. Не менее 70 человек лишись возможности получить квартиры вовремя.
Центральный районный суд Омска признал Козлова виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность. Суд назначил виновному 60 часов обязательных работ. Из-за истечения срока давности дела суд освободил его от отбывания наказания.
Иски потерпевших о компенсации морального вреда суд рассмотрит в порядке гражданского судопроизводства.
Напомним, что 18 августа 2021 года следователи 5-го следственного управления ГСУ СК РФ по Сибирскому федеральному округу предъявили обвинение министру имущественных отношений Омской области.