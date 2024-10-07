Омского министра Евгения Козлова обвинили в халатности

Суд установил, что в 2020 году Козлов лишил региональное министерство имущества возможности в полном объёме обеспечить сирот жильём. Чиновник знал, что в регионе более 5 000 граждан такой категории, и должным образом не организовал проведение аукционов. Из-за этого неосвоенными остались 122 млн рублей, выделенных на жильё для сирот. Не менее 70 человек лишись возможности получить квартиры вовремя.