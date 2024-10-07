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Общественника и ветерана СВО Георгия Черного забили до смерти в Симферополе

В Симферополе после избиения неизвестными скончался крымский общественник, участник СВО Георгий Черный, рассказали «Ъ» его близкие. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в связи с этим возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Однако родственники и друзья погибшего ожидают, что в связи с обстоятельствами уголовное дело переквалифицируют на более тяжкий состав преступления.

Источник: Из лично архива семьи Георгия Черного

По словам близких погибшего, инцидент произошел 23 сентября в Гагаринском парке в Симферополе. 35-летний Георгий Черный, награжденный медалью «За храбрость» II степени, был избит неизвестными возле скульптуры «Три грации». Нападавшие дождались приезда скорой помощи и патруля ППС и заявили, что мужчина сам упал, а потом спокойно покинули место происшествия. Георгия Черного госпитализировали в реанимацию с переломом черепа и параорбитальной гематомой. Через неделю, 1 октября, он скончался, не приходя в сознание.

Георгий Черный вместе с Сергеем Коренченковым (погиб в 2014 году в Донецкой области вместе с корреспондентом ВГТРК Андреем Стениным) были организаторами многочисленных политических акций в Крыму. Активно участвовал в событиях «Крымской весны», занимался организацией гуманитарной помощи жителям Донбасса. После начала СВО пошел добровольцем на фронт в составе добровольческого батальона имени Судоплатова.