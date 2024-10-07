Общественника и ветерана СВО Георгия Черного забили до смерти в Симферополе

По словам близких погибшего, инцидент произошел 23 сентября в Гагаринском парке в Симферополе. 35-летний Георгий Черный, награжденный медалью «За храбрость» II степени, был избит неизвестными возле скульптуры «Три грации». Нападавшие дождались приезда скорой помощи и патруля ППС и заявили, что мужчина сам упал, а потом спокойно покинули место происшествия. Георгия Черного госпитализировали в реанимацию с переломом черепа и параорбитальной гематомой. Через неделю, 1 октября, он скончался, не приходя в сознание.