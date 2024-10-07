ХАМАС запустил ракеты по Тель-Авиву

По данным The Times Of Israel, утром 7 октября израильским военным в значительной степени удалось предотвратить массированный ракетный обстрел, ХАМАС все же удалось обстрелять ракетами населенные пункты вблизи границы, а затем нанести удар по одному из районов Тель-Авива, в результате чего два человека получили легкие ранения.