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Сотрудники УФСБ по Башкирии пресекли канал незаконной миграции

Сотрудники УФСБ по Башкирии пресекли канал незаконной миграции.

Источник: УФСБ России по РБ

Сотрудники УФСБ России по Башкортостану выявили и пресекли преступную деятельность группы лиц, организовавших канал незаконной миграции иностранных граждан в нашу страну. Как сообщили в пресс-службе ведомства, двое жителей Уфимского района, 1970 и 1985 года рождения, с 2016 по 2022 год организовали преступную группу и заключали с выходцами из республик Центральной Азии фиктивные трудовые договоры. Недостоверные сведения предоставлялись в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере миграции.

«В результате незаконных действий злоумышленников 132 иностранцам создана видимость наличия законных оснований для пребывания и осуществления своей трудовой деятельности на территории РФ. Кировским районным судом обвиняемых признали виновными в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с назначением наказания в виде трех и двух лет лишения свободы условно соответственно с испытательным сроком по одному году каждому», — проинформировали в УФСБ по РБ.

Приговор уже вступил в законную силу.