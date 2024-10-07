Сотрудники УФСБ по Башкирии пресекли канал незаконной миграции.

«В результате незаконных действий злоумышленников 132 иностранцам создана видимость наличия законных оснований для пребывания и осуществления своей трудовой деятельности на территории РФ. Кировским районным судом обвиняемых признали виновными в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с назначением наказания в виде трех и двух лет лишения свободы условно соответственно с испытательным сроком по одному году каждому», — проинформировали в УФСБ по РБ.