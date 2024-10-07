В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Зеленоградском районе с участием рейсового автобуса… В результате столкновения рейсовый автобус выехал в кювет, двое пассажиров госпитализированы с травмами. На месте происшествия находится прокурор Зеленоградского района… По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства.