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В Калининградской области столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Двух пассажиров автобуса госпитализировали после ДТП в Калининградской области.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 7 окт — РИА Новости. Два пассажира рейсового автобуса госпитализированы с травмами после столкновения рейсового автобуса с грузовиком под Калининградом, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Пресс-служба сообщает, что, по предварительным данным, столкновение грузового транспорта и пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Калининград — поселок Синявино, произошло на автодороге между поселками Кумачево и Переславское Зеленоградского района.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП в Зеленоградском районе с участием рейсового автобуса… В результате столкновения рейсовый автобус выехал в кювет, двое пассажиров госпитализированы с травмами. На месте происшествия находится прокурор Зеленоградского района… По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства.