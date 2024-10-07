Затмит Кашпировского: чем известен маг Коновалов, лечащий людей фотографиями

— Такая категория дел очень оценочная. Если бы он дал конкретному лицу обещание что-то вылечить, а эффекта не было, то да, можно было бы привлечь к чему-то. Но когда это толпа — кому-то якобы действительно это помогло. Как оценить эту вероятность? По сути, он просто «лечит» нетрадиционным способом, — пояснил правозащитник.