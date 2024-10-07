Отправился на охоту и пропал. Поиски сибиряка завершились после неожиданного звонка семье

— Помогите найти моего мужа! — обратилась сибирячка в отделение полиции.
В Киренске Иркутской области пропал мужчина. Он уехал на охоту еще 21 сентября 2024. Долгие недели не выходил на связь, неизвестно было — жив он или нет.
По предварительной информации, 64-летний мужчина вместе с братом уехал в село Катангского района. А до охотничьих угодий отправился в одиночестве.
Сегодня, 7 октября, правоохранители отправились в тайгу на его поиски. Перед ними стояла нелегкая задача — по дороге тяжело идти, да и забрался мужчина довольно далеко.
Охотник как будто-то почувствовал приближение полиции и самостоятельно вышел на связь.
— Вернусь только после нового года! — сообщил он своей семье и стражам порядка по спутниковой связи.
Как оказалось, он в полном порядке и в помощи не нуждается. Видимо, решил отдохнуть от городской суеты, да и от семьи заодно. Оказалось, что подобное проворачивает уже не в первый раз. Ранее также уезжал на охоту, а потом не возвращался в обещанные сроки.