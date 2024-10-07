Отправился на охоту и пропал. Поиски сибиряка завершились после неожиданного звонка семье

Как оказалось, он в полном порядке и в помощи не нуждается. Видимо, решил отдохнуть от городской суеты, да и от семьи заодно. Оказалось, что подобное проворачивает уже не в первый раз. Ранее также уезжал на охоту, а потом не возвращался в обещанные сроки.