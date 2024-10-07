В Новосибирске из-за выброшенной тлеющей золы загорелся мусоровоз

В Новосибирске из-за тлеющий золы загорелся мусоровоз. Информацию об этом в понедельник, 7 октября распространила пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО — МУП «САХ».
Как сообщается, инцидент, который едва не закончился трагедией, произошёл ещё в четверг, 3 октября на улице Немировича-Данченко, 139. Водитель мусоровоза почувствовал запах дыма в кабине и спешно выгрузил содержимое кузова на обочину дороги, после чего вызвал пожарных.
Сотрудники МЧС потушили пожар, а на следующий день выгруженный мусор вывезли трактором.
В пресс-службе «САХ» отметили, что мусоровоз может загореться за считанные минуты, и призвали жителей города остужать печную золу, прежде чем выбросить её в мусорный бак. Это не только позволит избежать дорогостоящего ремонта техники, но и, что важнее, поможет уберечь жизни членов экипажей мусоровозов.
«Виновникам пожара выписывается солидный штраф. За нарушение правил противопожарной безопасности могут назначить штраф от 5 000 до 15 000 рублей», — резюмировали в пресс-службе регоператора.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске установили 45 сапфировых контейнеров для раздельного сбора мусора.