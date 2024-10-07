В Новосибирске из-за выброшенной тлеющей золы загорелся мусоровоз

В пресс-службе «САХ» отметили, что мусоровоз может загореться за считанные минуты, и призвали жителей города остужать печную золу, прежде чем выбросить её в мусорный бак. Это не только позволит избежать дорогостоящего ремонта техники, но и, что важнее, поможет уберечь жизни членов экипажей мусоровозов.