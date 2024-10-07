Нелегальный мигрант дал взятку уфимскому полицейскому

Так он хотел избежать наказания за нелегальное пребывание в стране.
Вчера утром полицейские остановили на проспекте Октября «Дэу Нексию» с шестью мигрантами. Автоинспекторы зафиксировали нарушение правил перевозки пассажиров и установили, что один из мужчин находится в России незаконно.
В патрульной машине мигрант предложил «договориться на месте», проигнорировал предупреждение об ответственности и положил на панель автомобиля 2000 рублей. Взяткодателя задержали, ему предстоит понести наказание по уголовной статье.