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Нелегальный мигрант дал взятку уфимскому полицейскому

В столице Башкирии 33-летний иностранный гражданин попытался подкупить сотрудника ДПС.

Так он хотел избежать наказания за нелегальное пребывание в стране.

Вчера утром полицейские остановили на проспекте Октября «Дэу Нексию» с шестью мигрантами. Автоинспекторы зафиксировали нарушение правил перевозки пассажиров и установили, что один из мужчин находится в России незаконно.

В патрульной машине мигрант предложил «договориться на месте», проигнорировал предупреждение об ответственности и положил на панель автомобиля 2000 рублей. Взяткодателя задержали, ему предстоит понести наказание по уголовной статье.