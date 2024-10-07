В Дзержинском районе Волгограда проводят проверку после излива сточных вод

В адрес ведомства поступило обращение по факту загрязнения почвы сточными водами на земельном участке, находящемся около улицы Ханпаши Нурадилова, 7 в Дзержинском районе областного центра. Специалисты оперативно выехали на место происшествия.
В ходе проведенного осмотра им удалось установить, что около участка из двух канализационных колодцев по рельефу местности стекают сточные воды, попадая на почву. Специалисты отобрали пробы и произвели площадные измерения. Выяснилось, что подверженная загрязнению площадь составила 50 кв. м.
По результатам получения лабораторных исследований примут решение о применении административных мер к виновному лицу, а также произведут расчет причиненного ущерба.