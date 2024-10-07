8-летний мальчик погиб при пожаре в Воронежской области

Пожарные вынесли из огня мальчика, пытались его реанимировать, но, к сожалению, ребенок погиб. Причина смерти — отравление продуктами горения. Кроме того, в огне пострадал и дедушка малыша, мужчине 73 года. В СУ СК по Воронежской области сообщили, что дедушка вынес из огня еще двух внуков. В региональном МЧС назвали предварительную причину пожара — это детская шалость с огнем. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». А спасатели напоминают воронежцам, что детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.