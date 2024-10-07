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УМВД: на автобус близ Зеленоградска упал экскаватор

В УМВД рассказали подробности ДТП, произошедшего сегодня, 7 октября, близ Зеленоградска: выяснилось, что на втором километре автодороги Переславское — Круглово экскаватор скатился с трала во время перевозки и упал на рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту «Калининград — Синявино».

Источник: Янтарный край

Выяснилось, что экскаватор упал на автобус из-за неправильного закрепления на трале. Медицинская помощь потребовалась трём пассажирам автобуса.

Обстоятельства ДТП уточняются.