УМВД: на автобус близ Зеленоградска упал экскаватор

В УМВД рассказали подробности ДТП, произошедшего сегодня, 7 октября, близ Зеленоградска: выяснилось, что на втором километре автодороги Переславское — Круглово экскаватор скатился с трала во время перевозки и упал на рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту «Калининград — Синявино».