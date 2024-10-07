«Мальчик приехал в гости к бабушке». Мотоциклист на скорости 199 км/ч сбил насмерть ребенка под Кобрином

В Кобринском районе мотоциклист разогнался до 199 километров в час, сбил ребенка и сам погиб. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Брестской области.
Смертельная авария произошла вечером 19 июля 2024-го на 86-м километре автотрассы М-1, на участке проходящем через деревню Иллоск в Кобринском районе. Виновником ДТП стал 28-летний житель Березовского района, который на мотоцикле «Хонда» сбил 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
— В результате аварии и ребенок, и мотоциклист погибли на месте, — прокомментировали в УСК.
Как рассказали следователи, после ДТП тела погибших находились на значительном отдалении от места аварии, а мотоцикл отлетел на расстояние более 390 метров, при этом на нем не было регистрационных знаков. Вся следовая картина изначально указывала на то, что скорость мотоцикла была намного выше допустимых на участке 80 километров в час.
Очевидцами аварии стали несколько водителей, сообщившие, что подъезжали к пешеходному переходу, когда по правой полосе разгона их на высокой скорости опередил мотоцикл. Затем сработала вспышка фоторадара, а после было видно только облако пыли и дым. На место ДТП очевидцы вызвали милицию и скорую помощь.
В УСК сообщили, что во время следствия проводился целый ряд экспертиз. А фотоснимок с системы фотофиксации позволил установить, что мотоцикл двигался со скоростью 199 километров в час. При этом известно, что мужчина не был пьяным. А техэкспертиза показала, что мотоциклист располагал технической возможностью применить экстренное и штатное торможение, чтобы остановить с момента видимости дорожных знаков вблизи пешеходного перехода.
Еще следователи установили, что погибший мотоциклист ранее неоднократно выезжал на трассу, чтобы «погонять» на высокой скорости. При этом он специально снимал с мотоцикла регистрационные знаки, чтобы его не распознала система фотофиксации.
Погибший мальчик был учеником 8 класса средней школы Бреста, занимался спортом. Ребенок приехал на летние каникулы в деревню к бабушке, а по вечерам выходил вечерние пробежки и пешие прогулки.
— В связи со смертью виновника аварии, следственным управлением УСК по Брестской области предварительное расследование по уголовному делу прекращено, — прокомментировали в пресс-службе.
Тем временем ГАИ Минска предупредила о штрафах до 480 рублей за превышение скорости.
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