«Мальчик приехал в гости к бабушке». Мотоциклист на скорости 199 км/ч сбил насмерть ребенка под Кобрином

Как рассказали следователи, после ДТП тела погибших находились на значительном отдалении от места аварии, а мотоцикл отлетел на расстояние более 390 метров, при этом на нем не было регистрационных знаков. Вся следовая картина изначально указывала на то, что скорость мотоцикла была намного выше допустимых на участке 80 километров в час.