В Борском районе глава поселения похитил почти два миллиона рублей за девять лет

На самом деле водителем тот не работал, а карта, на которую ему перечисляли зарплату, находилась у главы сельского поселения. Афера длилась более девяти лет, вплоть до августа 2024 года. За это время чиновник похитил миллион 900 тысяч рублей и причинил ущерб местному бюджету.