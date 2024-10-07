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В Борском районе глава поселения похитил почти два миллиона рублей за девять лет

Главу сельского поселения из Самарской области обвиняют в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Борском районе Самарской области главу одного из сельских поселений обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Оперативно-розыскные мероприятия по этому делу проводили сотрудники ФСБ Самарской области.

— По версии следствия, в марте 2015 года подозреваемый фиктивно трудоустроил знакомого на должность водителя в администрацию сельского поселения, — рассказали го подробностях дела в прокуратуре Самарской области.

На самом деле водителем тот не работал, а карта, на которую ему перечисляли зарплату, находилась у главы сельского поселения. Афера длилась более девяти лет, вплоть до августа 2024 года. За это время чиновник похитил миллион 900 тысяч рублей и причинил ущерб местному бюджету.

ФСБ