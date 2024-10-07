Разогнался до 200 км/ч: следователи о гибели байкера и ребенка под Кобрином

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Причиной гибели мотоциклиста и ребенка в ДТП в Кобринском районе в июле текущего года стало существенное превышение байкером допустимой скорости движения, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Трагедия произошла вечером 19 июля на 86-м километре автодороги М-1: 28-летний житель Березовского района на мотоцикле Honda сбил 13-летнего мальчика, который пересекал трассу по пешеходному переходу. В результате оба участника ДТП скончались.
После аварии на ее месте работали следователи областного аппарата УСК по Брестской области и Кобринского райотдела СК. Тела погибших находились на значительном расстоянии от точки ДТП, а мотоцикл без номеров — на удалении свыше 390 метров.
Следователи допросили водителей, двигавшихся в то время по трассе. Они рассказали, что видели мотоциклиста, ехавшего на высокой скорости, а также сам момент ДТП.
«В ходе следствия проведен ряд экспертных исследований, а также к делу приобщен фотоснимок с системы фотофиксации нарушений. Установлено, что мотоциклист двигался со скоростью 199 км/ч», — сказали в СК.
По данным судебно-медицинской экспертизы, байкер был трезв и мог, применив экстренное и штатное торможение, остановиться перед пешеходным переходом, если бы ехал с максимально разрешенной скоростью в 80 км/ч.
Было установлено, что раньше мужчина часто отправлялся на трассу погонять, снимая при этом с байка регистрационные знаки, чтобы его не распознала система фотофиксации.
В комитете отметили, что в связи со смертью виновника аварии было принято решение прекратить предварительное расследование по ранее возбужденному уголовному делу.