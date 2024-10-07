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Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт — РИА Новости Крым. В Феодосии уже 10 часов продолжается работа по ликвидации последствий пожара на нефтебазе, который произошел в понедельник рано утром. Превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено, ситуация в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме. Подробнее — в материале РИА Новости Крым.

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О ЧС в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Из-за возгорания на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Доступ людей и транспорта в зону ЧС ограничен, на месте продолжают работать специалисты МЧС, полиции и других ведомств.

По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления жители расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ № 9 и 12. Изначально туда привезли несколько десятков человек, однако к обеду там оставались всего 10 феодосийцев. Для них организован перекус и теплый прием, тем временем учащиеся этих школ на один день переведены на дистант.

После пожара специалистами межрегионального управления Роспотребнадзора было оперативно организовано взаимодействие с органами МЧС России. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха взяты пробы качества воздуха рядом с жилыми домами по улицам Геологическая, Крымская, Дружбы, Федько.

«В первичных проведенных исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — отметили в Роспотребнадзоре.

Мониторинг состояния качества воздуха будет продолжаться до полной ликвидации возгорания.

О работе прокуратуры

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль соблюдение прав жителей Феодосии в связи с происшествием на нефтебазе. Специалисты ведомства побывали в пунктах временного размещения граждан, оценили условия пребывания людей и проверили соблюдение всех норм.

«На контроле прокуроров находятся вопросы обеспечения водой, продовольствием, медикаментами и всем необходимым. Для приема обращений по указанным вопросам в прокуратуре Крыма и прокуратуре Феодосии организованы горячие линии», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Ситуация находится на личном контроле прокурора Республики Олега Камшилова.

О работе транспорта в Феодосии

Движение пригородных поездов, которые по техническим причинам были остановлены около 10 утра в районе Феодосии, возобновлено. Сейчас электрички следуют штатно и по расписанию, сообщили в Telegram-канале минтранса Крыма.

«Пригородные поезда, движение которых ранее было приостановлено на участке Феодосия-Владиславовка, возобновили движение в полном объеме и следуют согласно расписания», — говорится в сообщении.

Однако ограничение движения транспорта в городе в районе места ЧП по-прежнему в силе.

Кроме того, временно закрыто движение на участке автомобильной дороги «Таврида» — Приморский — Береговое — Феодосия. Движение транспорта осуществляется в соответствии со схемой объезда.

О перебоях с водой

В связи с чрезвычайной ситуацией техногенного характера в городе и пригородных районах возможны перебои с водой, предупредили в пресс-службе предприятия «Вода Крыма».

«В системе водоснабжения поселка Приморский, села Береговое, микрорайоне Ближние Камыши снижено давление, возможны перебои, частичное или полное отсутствие воды», — говорится в сообщении.

В связи с этим в микрорайоне Ближние Камыши организован подвоз воды согласно графику:

• ул. Дружбы, 30А-30Б до 15:00;

• ул. Дружбы, 3б с 15:20 до 16:20;

• ул. Дружбы, 5б с 17:00 до 18:00;

• ул. Мелиораторов, 7−13 с 18:20 до 19:30.

Жителей города призвали с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. При необходимости можно уточнить информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды по телефону диспетчерской +7 (978) 467−07−60.

О ситуации с топливом в Крыму

В сети распространяют фейк о якобы введении «талонов на бензин» на АЗС в Крыму после пожара на нефтебазе. Это фейк.

В Крыму нет дефицита бензина и дизельного топлива, имеющихся запасов региону полностью хватает, заверил первый замминистра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

«Ситуация с топливом стабильная. Запасов хватает населению республики и частным структурам, которые занимаются извозом и доставкой продуктов».

сказал Воронкин
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