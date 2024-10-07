Нефтебаза в Феодосии после ЧП: что сейчас происходит в городе

По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за задымления жители расположенных поблизости от нефтебазы домов эвакуировали. Для них развернули два пункта временного размещения на базе школ № 9 и 12. Изначально туда привезли несколько десятков человек, однако к обеду там оставались всего 10 феодосийцев. Для них организован перекус и теплый прием, тем временем учащиеся этих школ на один день переведены на дистант.