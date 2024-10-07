Пожары в Башкирии унесли жизни девятерых детей и 143 взрослых

Специалисты рекомендуют чистить дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза за три месяца. Также не следует доверять надзор за топящимися печами малолетним и располагать дрова с горючими материалам на предтопочном листе.