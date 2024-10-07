Пожары в Башкирии унесли жизни девятерых детей и 143 взрослых

В Башкирии за текущий год во время пожаров погибли 152 человека. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
По состоянию на 7 октября в регионе произошло 7438 техногенных пожаров, в ходе которых погибли девять детей и 143 взрослых. Травмы получили 189 человек, удалось спасти — 1102.
Специалисты рекомендуют чистить дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза за три месяца. Также не следует доверять надзор за топящимися печами малолетним и располагать дрова с горючими материалам на предтопочном листе.
— Топите печи два-три раза в день не более одного-полутора часа, чтобы не перекалить. Нельзя пользоваться электроприборами с видимыми повреждениями изоляции и перегружать электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Ваша безопасность — ваша ответственность! — заявили в МЧС.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.