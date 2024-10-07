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Фритюрница вспыхнула в кафе в центре Ростова

Пожар из-за фритюрницы произошел в центре Ростова, это уже второй случай за день
Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова-на-Дону, в кафе «Морики», произошел пожар из-за вспыхнувшей фритюрницы. Об этом 7 октября рассказали в пресс-службе донского управления МЧС.

— Сообщение о возгорании на Суворова, 30/35, поступило в 13:38, в 13:48 пламя локализовали, в 13:53 все полностью потушили. Горела фритюрница на пяти квадратных метрах, — сообщили в экстренном ведомстве.

Напомним, похожий случай по такой же причине произошел сегодня на улице Малиновского, в ресторане быстрого питания. В этом случае огнем было охвачено два квадратных метра.