Фритюрница вспыхнула в кафе в центре Ростова

В центре Ростова-на-Дону, в кафе «Морики», произошел пожар из-за вспыхнувшей фритюрницы. Об этом 7 октября рассказали в пресс-службе донского управления МЧС.
— Сообщение о возгорании на Суворова, 30/35, поступило в 13:38, в 13:48 пламя локализовали, в 13:53 все полностью потушили. Горела фритюрница на пяти квадратных метрах, — сообщили в экстренном ведомстве.
Напомним, похожий случай по такой же причине произошел сегодня на улице Малиновского, в ресторане быстрого питания. В этом случае огнем было охвачено два квадратных метра.