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Степной пожар локализовали в Павлодарской области на 10 000 гектаров — МЧС

Сейчас пожарные проводят работы по ликвидации локальных очагов возгорания травостоя.

Источник: МЧС РК

АСТАНА, 7 окт = Sputnik. В Баянаульском районе Павлодарской области огнеборцам удалось локализовать степной пожар на территории 10 тысяч гектаров, сообщили в МЧС Казахстана.

Группировки спасателей из Павлодарской области, ДЧС городе Астаны, Абайской области и в/ч 68303 МЧС, лесохозяйственных служб и добровольные пожарные формирования от местных исполнительных органов принимали участие в тушении пожара, добавили в ведомстве.

«В локализации было задействовано 236 человек, 42 единицы техники, 2 воздушных судна, 3 беспилотных летательных аппарата. Всего произведено сбросов 29 сбросов объемом 64 тонн воды».

подчеркивается в сообщении.

Забор воды, добавили в МЧС, производился из озера Шалкарколь, и из скважины в поселке Желтау.

Сейчас пожарные проводят работы по ликвидации локальных очагов возгорания травостоя.

пожары
МЧС