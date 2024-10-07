Степной пожар локализовали в Павлодарской области на 10 000 гектаров — МЧС

Группировки спасателей из Павлодарской области, ДЧС городе Астаны, Абайской области и в/ч 68303 МЧС, лесохозяйственных служб и добровольные пожарные формирования от местных исполнительных органов принимали участие в тушении пожара, добавили в ведомстве.