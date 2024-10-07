Степной пожар локализовали в Павлодарской области на 10 000 гектаров — МЧС

АСТАНА, 7 окт = Sputnik. В Баянаульском районе Павлодарской области огнеборцам удалось локализовать степной пожар на территории 10 тысяч гектаров, сообщили в МЧС Казахстана.
Группировки спасателей из Павлодарской области, ДЧС городе Астаны, Абайской области и в/ч 68303 МЧС, лесохозяйственных служб и добровольные пожарные формирования от местных исполнительных органов принимали участие в тушении пожара, добавили в ведомстве.
«В локализации было задействовано 236 человек, 42 единицы техники, 2 воздушных судна, 3 беспилотных летательных аппарата. Всего произведено сбросов 29 сбросов объемом 64 тонн воды».
Забор воды, добавили в МЧС, производился из озера Шалкарколь, и из скважины в поселке Желтау.
Сейчас пожарные проводят работы по ликвидации локальных очагов возгорания травостоя.