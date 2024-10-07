Появились подробности пожара в воронежском селе Пески, где погиб 8-летний мальчик

Следователи опубликовали подробности пожара в селе Пески Поворинского района, в котором погиб 8-летний мальчик и пострадал его 73-летний дедушка. Пенсионер смог вывести из горящего дома еще двоих внуков и пытался самостоятельно потушить пожар. Его госпитализировали с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в понедельник, 7 октября.