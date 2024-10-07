Появились подробности пожара в воронежском селе Пески, где погиб 8-летний мальчик

Следователи опубликовали подробности пожара в селе Пески Поворинского района, в котором погиб 8-летний мальчик и пострадал его 73-летний дедушка. Пенсионер смог вывести из горящего дома еще двоих внуков и пытался самостоятельно потушить пожар. Его госпитализировали с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в понедельник, 7 октября.
Как сообщало РИА «Воронеж», ребенок погиб от отравления продуктами горения. Спасатели пытались его реанимировать. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 8:30. Вероятной причиной возгорания является детская шалость с огнем.
СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осматривают место происшествия, изымают вещественные доказательства. Будут назначены судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка и пожарно-техническая экспертиза для выяснения причины пожара.
— По уголовному делу допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, — указали в СК.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что накануне в селе Переезжее Лискинского района загорелся жилой дом площадью 80 кв. м. На месте пожара прибывшие спасатели обнаружили труп хозяина дома.