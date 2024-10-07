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Глава Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала хлопок на 1-й Котельной

Хлопок в машине на 1-й Котельной прокомментировали в администрации Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова прокомментировала хлопок в автомобиле, произошедший 7 октября на 1-й Котельной. Пост по ситуации был оперативно опубликован в Telegram.

— Сегодня на телефон службы «112» поступил звонок о том, что в районе 1-й Котельной, 31а произошел хлопок в автомобиле. На место незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Пострадавших нет, — подчеркнула Светлана Камбулова.

Управленец добавила, что детали происшествия сейчас уточняются. Также на месте ведутся следственные мероприятия.

Напомним, ранее о хлопке сообщили интернет-пользователи. Очевидцы рассказали в соцсетях, что видели рядом с машиной сотрудников полиции, медиков, пожарных и сотрудников газовой службы.