В Новосибирске завершены поиски 12-летнего школьника с черным рюкзаком

Ранее мы писали, что в Октябрьском районе Новосибирска завершились поиски 19-летнего парня. Его местонахождение парня было неизвестно с 4 сентября. В день пропажи он был одет в темно-синий спортивный костюм и черные мокасины. С собой у парня был серый рюкзак.