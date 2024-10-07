В Новосибирске завершены поиски 12-летнего школьника с черным рюкзаком

В Октябрьском районе Новосибирска завершились поиски 12-летнего школьника. Об этом сообщили волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» по Новосибирской области.
— Найден, жив. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, — отчитались активисты.
Как сообщала КП-Новосибирск, школьник ушел из дома в неизвестном направлении 7 октября. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы и светло-серые кроссовки. С собой у него был черный рюкзак.
Ранее мы писали, что в Октябрьском районе Новосибирска завершились поиски 19-летнего парня. Его местонахождение парня было неизвестно с 4 сентября. В день пропажи он был одет в темно-синий спортивный костюм и черные мокасины. С собой у парня был серый рюкзак.