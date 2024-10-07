Многодетного отца из Челябинской области осудили на 9 лет

По итогам судебного разбирательства мужчина был признан виновным по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 117 (истязание) и 110 (доведение до самоубийства). Мужчине назначено наказание в девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Как только приговор был озвучен, осужденный был взят под стражу в зале суда.