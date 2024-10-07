Многодетного отца из Челябинской области осудили на 9 лет

С 2018 по 2023 год мужчина среднего возраста систематически избивал свою жену, используя подручные средства — палки, железный совок, дрова. Как сообщает прокуратура региона, нередко это происходило на глазах у детей. Старший ребёнок родился в 2006 году, а младший — в 2017.
В 2019 году, в ходе очередных побоев, супруга получила ушиб головного мозга тяжёлой степени, после чего была доставлена в больницу. В 2023 году она покончила с собой. По мнению следствия, это было спровоцировано постоянными издевательствами со стороны супруга.
По итогам судебного разбирательства мужчина был признан виновным по статьям 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 117 (истязание) и 110 (доведение до самоубийства). Мужчине назначено наказание в девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима. Как только приговор был озвучен, осужденный был взят под стражу в зале суда.