На газовой заправке в Кашкадарье произошел взрыв. Видео

Инцидент произошел около 15:45, когда на станции производилась заправка газохранилища с автомобиля «КамАЗ-512».
Сразу после вызова на место происшествия выехали четыре пожарно-спасательных экипажа, которые прибыли в 15:56. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был локализован уже в 16:00 и полностью потушен к 16:45.
По данным областного управления по чрезвычайным ситуациям, пожар охватил 22 квадратных метра крыши здания заправочной станции. К счастью, жертв и пострадавших нет.
В настоящее время устанавливаются причины взрыва, также ведутся работы по оценке материального ущерба. На месте происшествия работают представители областного и районного управления по чрезвычайным ситуациям, которые контролируют ситуацию и проводят расследование.