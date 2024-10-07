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На газовой заправке в Кашкадарье произошел взрыв. Видео

Сегодня, 7 октября, в Каршинском районе Кашкадарьинской области произошел взрыв на автогазозаправочной станции, расположенной вдоль автомобильной дороги «Гузар-Карши».

Инцидент произошел около 15:45, когда на станции производилась заправка газохранилища с автомобиля «КамАЗ-512».

Сразу после вызова на место происшествия выехали четыре пожарно-спасательных экипажа, которые прибыли в 15:56. Благодаря оперативным действиям пожарных, огонь был локализован уже в 16:00 и полностью потушен к 16:45.

По данным областного управления по чрезвычайным ситуациям, пожар охватил 22 квадратных метра крыши здания заправочной станции. К счастью, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины взрыва, также ведутся работы по оценке материального ущерба. На месте происшествия работают представители областного и районного управления по чрезвычайным ситуациям, которые контролируют ситуацию и проводят расследование.