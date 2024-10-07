Экс-врио замминистра транспорта Самарской области предстанет перед судом

В Самарской области направили в суд уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Александра Николаева. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Так, в период с мая 2021 года по январь 2022 года замминистра, который руководил управлением строительства и реконструкции дорог, получил от коммерсанта строительные материалы и услуги на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Эти материалы использовались для обустройства земельного участка, который официально принадлежал его сыну, но на самом деле находился в пользовании самого чиновника.
В ответ на полученное вознаграждение он делился с бизнесменом информацией о планируемых государственных контрактах на ремонт и строительство дорог, а также предоставлял документацию по выгодным для фирмы договорам.
Следственные органы уже арестовали имущество Александра Николаева. Теперь дело будет рассматривать Волжский районный суд Самарской области.