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Экс-врио замминистра транспорта Самарской области предстанет перед судом

Суд рассмотрит дело чиновника самарского Минтранса, обвиняемого в получении взятки.

В Самарской области направили в суд уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Александра Николаева. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Так, в период с мая 2021 года по январь 2022 года замминистра, который руководил управлением строительства и реконструкции дорог, получил от коммерсанта строительные материалы и услуги на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Эти материалы использовались для обустройства земельного участка, который официально принадлежал его сыну, но на самом деле находился в пользовании самого чиновника.

В ответ на полученное вознаграждение он делился с бизнесменом информацией о планируемых государственных контрактах на ремонт и строительство дорог, а также предоставлял документацию по выгодным для фирмы договорам.

Следственные органы уже арестовали имущество Александра Николаева. Теперь дело будет рассматривать Волжский районный суд Самарской области.