Экс-врио замминистра транспорта Самарской области предстанет перед судом

Так, в период с мая 2021 года по январь 2022 года замминистра, который руководил управлением строительства и реконструкции дорог, получил от коммерсанта строительные материалы и услуги на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Эти материалы использовались для обустройства земельного участка, который официально принадлежал его сыну, но на самом деле находился в пользовании самого чиновника.