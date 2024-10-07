В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший

САМАРА, 7 окт — РИА Новости. Грузовик и автобус столкнулись на улице Казачьей в Самаре, в результате аварии пострадала женщина, сообщила журналистам прокуратура Самарской области.
«Прокуратура Куйбышевского города Самары проверит деятельность организации-перевозчика в связи произошедшим сегодня в 13.38 часов (12.38 мск) на улице Казачьей дорожно-транспортным происшествием с участием автобуса “Вектор Next”, следовавшим по маршруту № 108 В, и грузового автомобиля “Камаз”. Пострадала одна женщина, ей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, в автобусе находились 15 человек.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.