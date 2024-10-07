В Самаре автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавший

«Прокуратура Куйбышевского города Самары проверит деятельность организации-перевозчика в связи произошедшим сегодня в 13.38 часов (12.38 мск) на улице Казачьей дорожно-транспортным происшествием с участием автобуса “Вектор Next”, следовавшим по маршруту № 108 В, и грузового автомобиля “Камаз”. Пострадала одна женщина, ей оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении прокуратуры региона.