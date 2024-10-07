«Лжесестра на самом деле является бывшей супругой “Сергея”. Бывшая жена 1,5 года выманивала деньги у виртуальной девушки белоруса

В Барановичах девушка почти 1,5 года перечисляла деньги «жениху» из интернета, рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
В милицию обратилась 23-летняя жительница Барановичей, ставшая жертвой мошенников. Выяснилось, что в апреле горожанка познакомилась онлайн с молодым человеком по имени Сергей. Молодые люди общались в мессенджере, а потом с ней на связь вышла девушка, представившаяся сестрой «Сергея».
Барановичанке 33-летняя гродненка сказала, что у ее брата начались проблемы со здоровьем, и он попал в больницу, нужны деньги на его лечение. Потом «сестра» написала, что парня якобы уволили с работы по вине его виртуальной девушки.
— В итоге, злоумышленница с апреля 2023 года по август 2024 года присвоила себе 36 тысяч 454 белорусских рубля, — рассказали в УВД.
Правоохранители установили также, что в живую потерпевшая видела своего «жениха» из интернета только один раз, а его «сестра» на самом деле оказалась бывшей женой «Сергея».
Гродненку будут судить за мошенничество, совершенное в крупном размере, ей грозит до 7 лет тюрьмы.
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