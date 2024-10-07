В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции

«Сегодня примерно в 10 часов 40 минут на территории площадки у магазина “Троя” в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России “Новотроицкое” ГУ МВД России по Херсонской области», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, ему оказывается необходимая помощь.
В управлении уточнили, что в результате произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б», «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство).