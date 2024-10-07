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В Херсонской области взорвали автомобиль начальника районного отдела полиции

ГЕНИЧЕСК, 7 октября. /ТАСС/. Покушение на начальника районного отдела полиции совершено в Херсонской области, под днищем его машины сработало взрывное устройство. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по Херсонской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня примерно в 10 часов 40 минут на территории площадки у магазина “Троя” в поселке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство. В результате детонации получил минно-взрывную травму начальник ОМВД России “Новотроицкое” ГУ МВД России по Херсонской области», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пострадавший доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, ему оказывается необходимая помощь.

В управлении уточнили, что в результате произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б», «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство).

СК