Осужденный за взятки экс-министр переводится из колонии в исправительный центр

В 2019 году Алмаз Закиев был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Ленинский райсуд Перми посчитал доказанной версию следствия о том, что министр получил взятку под видом приобретения у него квартиры по цене, завышенной на 8,4 млн руб. Кроме того, он не допускал до участия в торгах на строительство автодороги коммерческую фирму.