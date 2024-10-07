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Осужденный за взятки экс-министр переводится из колонии в исправительный центр

Соликамский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева о замене вида наказания — с колонии строгого режима на принудительные работы.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает «РБК-Пермь», если решение вступит в законную силу, то господин Закиев будет переведен в исправительный центр.

В 2019 году Алмаз Закиев был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями. Ленинский райсуд Перми посчитал доказанной версию следствия о том, что министр получил взятку под видом приобретения у него квартиры по цене, завышенной на 8,4 млн руб. Кроме того, он не допускал до участия в торгах на строительство автодороги коммерческую фирму.

Стоит отметить, что господин Закиев уже пытался перевестись в исправительный центр в 2023 году. Суд в удовлетворении соответствующего ходатайства тогда отказал.