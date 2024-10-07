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«Схватилась за сердце и упала»: 23-летняя москвичка внезапно потеряла сознание на улице в Петербурге

Росгвардейцы спасли женщину, потерявшую сознание на улице в Петербурге.

Источник: Комсомольская правда

Днем 6 октября росгвардейцы спасли 23-летнюю москвичку, которой внезапно стало плохо на Большой Пушкарской улице. Находясь на маршруте патрулирования, они увидели, что женщина на тротуаре резко остановилась, схватилась за сердце, упала и потеряла сознание. Они остановились и побежали к ней на подмогу. О подробностях сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

— Стражи правопорядка оказали доврачебную помощь, а после вызвали бригаду скорой, — говорится в сообщении.

Гостью Северной столицы госпитализировали в ближайшую больницу. Как только росгвардейцы убедились в ее безопасности, они снова вернулись на маршрут патрулирования.

Напомним, вечером того же дня на Невском проспекте вспыхнула крыша троллейбуса, из-за чего транспорт заволокло густым дымом. Рядом проезжающие росгвардейцы пришли на помощь. Они эвакуировали из салона 15 пассажиров. В ЧП в центре города на Неве никто не пострадал.

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