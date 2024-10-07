«Схватилась за сердце и упала»: 23-летняя москвичка внезапно потеряла сознание на улице в Петербурге

Днем 6 октября росгвардейцы спасли 23-летнюю москвичку, которой внезапно стало плохо на Большой Пушкарской улице. Находясь на маршруте патрулирования, они увидели, что женщина на тротуаре резко остановилась, схватилась за сердце, упала и потеряла сознание. Они остановились и побежали к ней на подмогу. О подробностях сообщили в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.