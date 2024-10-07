Подрядчика строительства котельной под Новосибирском задержали

Правоохранители задержали одного из руководителей компании-подрядчика, которая занималась строительством котельной «Восточная» в Бердске. Его этапировали из Москвы. Как установила прокуратура, в 2023 году МУП «Комбинат бытовых услуг» и ООО «КапСтройГрупп» заключили контракт на строительство котельной. Работы оценили в 1,5 миллиарда рублей.