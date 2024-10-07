Подрядчика строительства котельной под Новосибирском задержали

Правоохранители задержали одного из руководителей компании-подрядчика, которая занималась строительством котельной «Восточная» в Бердске. Его этапировали из Москвы. Как установила прокуратура, в 2023 году МУП «Комбинат бытовых услуг» и ООО «КапСтройГрупп» заключили контракт на строительство котельной. Работы оценили в 1,5 миллиарда рублей.
— В установленный контрактом срок обязательства подрядчиком не исполнены. Проверка показала, что деньги расходовались подрядчиком не по целевому назначению, в отступление от проекта закупалось более дешевое оборудование, размер причиненного муниципальному предприятию (ущерба. — Прим. Ред.) составил не менее 108 миллионов рублей, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.
В результате возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура региона контролирует ход и результаты расследования. Там также напомнили, что ранее подрядчика привлекали к административной ответственности. Его обязали выплатить штраф в 7,4 миллиона рублей за невыполнение обязательств по договору в срок.