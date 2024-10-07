В Воронежской области вспыхнули трава и лес на площади 10 гектаров

Напомним, страшная трагедия случилась в селе Пески Поворинского района. Там загорелся частный дом. Дедушка вывел из него двух внуков, при этом сам сильно обгорел. А третьего не успел. Восьмилетний мальчик погиб. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.