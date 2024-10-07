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В Воронежской области вспыхнули трава и лес на площади 10 гектаров

В Новохоперском районе случился ландшафтный пожар на десяти гектарах.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 7 октября, около 14 часов недалеко от хутора Замельничный Новохоперского района загорелись сухая трава и лесная подстилка. В 14.15 о пожаре сообщили в дежурную часть МЧС.

На место ЧП выехали 14 пожарных расчетов. Среди борющихся с огнем специалисты МЧС, областной противопожарной службы и лесопожарного центра. Тушение осложняется сильным ветром. Во многом из-за него пожар уже охватил территорию в десять гектаров.

Напомним, страшная трагедия случилась в селе Пески Поворинского района. Там загорелся частный дом. Дедушка вывел из него двух внуков, при этом сам сильно обгорел. А третьего не успел. Восьмилетний мальчик погиб. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

пожары
МЧС