В Воронежской области вспыхнули трава и лес на площади 10 гектаров

В понедельник, 7 октября, около 14 часов недалеко от хутора Замельничный Новохоперского района загорелись сухая трава и лесная подстилка. В 14.15 о пожаре сообщили в дежурную часть МЧС.
На место ЧП выехали 14 пожарных расчетов. Среди борющихся с огнем специалисты МЧС, областной противопожарной службы и лесопожарного центра. Тушение осложняется сильным ветром. Во многом из-за него пожар уже охватил территорию в десять гектаров.
Напомним, страшная трагедия случилась в селе Пески Поворинского района. Там загорелся частный дом. Дедушка вывел из него двух внуков, при этом сам сильно обгорел. А третьего не успел. Восьмилетний мальчик погиб. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.