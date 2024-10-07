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В Ростове осудили гражданку Украины, готовившую теракт

Дело о попытке теракта в Мариуполе во время проведения референдума 2022 года рассмотрел Южный окружной военный суд.

Подсудимая Ирина Навальная, которая пыталась его осуществить, признана виновной виновной и осуждена к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2022 года она по заданию украинского куратора в СБУ заложила взрывчатку у здания Приморской районной администрации Мариуполя, но забыла пульт дистанционного управления дома. Вернувшись за пультом, Навальная планировала осуществить подрыв, однако ее задержали оперативники. За совершение преступления куратор обещал подсудимой 100 тыс. гривен и выезд на территорию Евросоюза.