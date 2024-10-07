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Забрал телефон и начал бить по голове. В Бурятии супружеская пара скончалась после конфликта с соседом

Пьяный житель Бурятии убил супружескую пару из-за ссоры

Житель Бурятии предстанет перед судом за убийство супружеской пожилой пары. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР по Республике Бурятии.

В ночь на 3 января 2024 в городе Закаменске около подъезда пьяный мужчина встретил соседа, который пригласил его в гости. Но неожиданно начался конфликт. Он бил соседа по голове твердым предметом и кулаками.

— Супруга потерпевшего, стала очевидцем нападения. Попыталась позвонить в полицию, однако житель Бурятии забрал телефон и несколько раз ударил по голове. От полученных повреждений супруги скончались на месте происшествия, — рассказывают в пресс-службе комитета.

Мужчина попытался ввести правоохранителей в заблуждение. Для этого устроил в квартире беспорядок, якобы инсценировал разбойное нападение. Также он украл телефоны пары.

Стражи порядка завели уголовное дело, а обвиняемого заключили под стражу. Сейчас собрали достаточно доказательств, чтобы отправить дело в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.