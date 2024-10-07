Супругов обнаружили мертвыми в Нижегородской области.

Уголовное дело возбудили после гибели семейной пары в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Вечером 4 октября в квартире дома на улице Школьной поселка Ждановский обнаружили тела женщины и мужчины. При осмотре телесные повреждения не обнаружены.
Следователи не исключают, что причиной смерти стало отравление угарным газом. Квартира, в которой произошла трагедия, оборудована газовой колонкой. Для установления причин смерти назначены судебные экспертизы.
Нижегородцев просят строго соблюдать правила использования газа в быту. Запрещено самостоятельно ремонтировать газовые плиты и колонки. Если вы почувствовали запах газа, необходимо вызвать работников газовых служб и немедленно выключить приборы.
Напомним, на улице Раевского из-за вспыхнувшего баллона сгорела «ГАЗель».