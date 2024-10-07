«Создали банду и буллят»: в Актау расследуют избиение несовершеннолетних девочек

Как сообщает региональное издание, в распоряжении редакции оказалось видео, на котором одна девушка избивает другую. Отмечается также, что видео сопровождается аудиозаписью, на которой одна из мам несовершеннолетней девочки рассказала, что группа девушек в возрасте от 19 до 21 года создала банду и собирает вокруг себя подростков. Они, согласно информации в присланной аудиозаписи, избивают девочек, притесняют их и устраивают буллинг.
«Моя дочь по глупости попала к ним. Они знакомятся с девочками в торговых центрах, заманивают их в свою компанию, говоря, что они красивые, и предлагают дружбу. Дети начинают с ними общаться, их располагают к себе, а затем начинают манипулировать. Они пугают и избивают девочек. Когда происходят избиения, это снимают на камеру и выкладывают в социальные сети», — рассказала мама одной из девочек.
На видео, опубликованном в Telegram-канале редакции, одна из девушек наносит удары кулаком по подростку и бьет по голове.
«Мне позвонили и сообщили, что мою 12-летнюю дочь избивают в районе торгового центра. Я сразу начала звонить ей, но она не отвечала. Меня стало трясти от волнения, на улице уже было темно, девятый час вечера. Мы с мужем сразу выехали к торговому центру. Когда мы прибыли, уже было темно, и позади торгового центра не было ни одной камеры. Мы добежали туда и увидели 20−30 человек. На момент нашего прихода толпа девушек уже избила одну девочку-подростка и отправила ее домой. Второй девочке разбили губу, но моя дочь не пострадала. На место сразу вызвали полицию».
В полиции региона сообщили, что по факту побоев проводится досудебное расследование и все участницы инцидента установлены.
«Установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к данному инциденту. Также законные представители будут привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. Правонарушительницы поставлены на профилактический учет. В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.