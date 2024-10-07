В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 окт — РИА Новости. Пятеро детей пострадали при столкновении школьного микроавтобуса с «Нивой» в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД.
Ранее МВД региона сообщало, что пострадали 3 взрослых и 2 детей.
«По уточненной информации, в ДТП с участием школьного микроавтобуса “Газель” пострадало 5 детей», — говорится в сообщении.
ДТП с участием школьного микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива» произошло в понедельник около 13.23 мск на 140-м километре автодороги «Работки — Порецкое» у села Чернуха Большемурашкинского района. В автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей.
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств аварии. В свою очередь региональное следственное управление организовало доследственную проверку соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров.