В Нижегородской области в ДТП с автобусом пострадали пять детей

ДТП с участием школьного микроавтобуса «Газель» и автомобиля «Нива» произошло в понедельник около 13.23 мск на 140-м километре автодороги «Работки — Порецкое» у села Чернуха Большемурашкинского района. В автобусе находилось 8 человек, из них 5 детей.