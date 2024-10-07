Суд приговорил омского министра к обязательным работам

«В частности, чиновник, зная о наличии в регионе более 5 тысяч граждан указанной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, не организовал эффективную деятельность своего министерства по проведению аукционов. В результате неосвоенными остались 122 миллиона рублей, выделенных на жилье для детей-сирот, не менее 70 граждан лишились возможности своевременно получить свои квартиры», — сообщил собеседник агентства.