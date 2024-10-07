Суд приговорил омского министра к обязательным работам

ОМСК, 7 окт — РИА Новости. Омского министра имущественных отношений признали виновным в халатности и приговорили к обязательным работам, освободив от уголовной ответственности из-за срока давности дела, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Приговор вынес Центральный районный суд Омска. Евгения Козлова признали виновным по статье «Халатность». Суд выяснил, что в 2020 году он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, и министерство имущественных отношений лишилось возможности в полном объеме использовать бюджетные средства на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
«В частности, чиновник, зная о наличии в регионе более 5 тысяч граждан указанной категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, не организовал эффективную деятельность своего министерства по проведению аукционов. В результате неосвоенными остались 122 миллиона рублей, выделенных на жилье для детей-сирот, не менее 70 граждан лишились возможности своевременно получить свои квартиры», — сообщил собеседник агентства.
Суд назначил Козлову 60 часов обязательных работ. «Суд постановил освободить его от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — добавил источник.
Гражданские иски о компенсации морального вреда суд рассмотрит в порядке гражданского судопроизводства.