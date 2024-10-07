Под Ростовом в машину предпринимателя могли подложить взрывное устройство

В Таганроге Ростовской области в понедельник, 7 октября, на улице 1-я Котельная в иномарке произошел хлопок. Об этом вначале сообщили пользователи в соцсетях. А потом прокомментировала глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.
— Сегодня на телефон службы 112 поступил звонок о том, что по адресу ул. 1-я Котельная, 31а произошел хлопок в автомобиле. На место незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Пострадавших нет, — сказала глава Таганрога.
Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, которое кто-то подложил в автомобиль. После этого раскрылись подушки безопасности, из-за которых водитель получил ушибы.
Известно, что иномарка принадлежит индивидуальному предпринимателю. По одной из версий, устройство могли подложить конкуренты. Сейчас по факту случившегося идет проверка.