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Под Ростовом в машину предпринимателя могли подложить взрывное устройство

В Таганроге в иномарке местного жителя прозвучал хлопок.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге Ростовской области в понедельник, 7 октября, на улице 1-я Котельная в иномарке произошел хлопок. Об этом вначале сообщили пользователи в соцсетях. А потом прокомментировала глава администрации Таганрога Светлана Камбулова.

— Сегодня на телефон службы 112 поступил звонок о том, что по адресу ул. 1-я Котельная, 31а произошел хлопок в автомобиле. На место незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Пострадавших нет, — сказала глава Таганрога.

Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, которое кто-то подложил в автомобиль. После этого раскрылись подушки безопасности, из-за которых водитель получил ушибы.

Известно, что иномарка принадлежит индивидуальному предпринимателю. По одной из версий, устройство могли подложить конкуренты. Сейчас по факту случившегося идет проверка.