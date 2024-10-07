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В Красноярском крае локализовали пожар на складе

МЧС РФ: в Красноярском крае локализовали пожар на складе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Пожар на складе в Красноярском крае локализован, сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся емкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысячи «квадратов» в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи «квадратов», огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания.

«Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Красноярском крае», — говорится в сообщении.

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