В Красноярском крае локализовали пожар на складе

Ранее ведомство сообщало, что склад, внутри которого находятся емкости с ацетоном и пеллеты, горит на площади более 1,5 тысячи «квадратов» в Красноярском крае. Позже стало известно, что площадь пожара в Красноярском крае выросла до 1,6 тысячи «квадратов», огонь перекинулся на кровлю рядом стоящего здания.