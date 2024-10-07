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В Перми осудят предпринимателя за невыплату зарплаты сотрудникам

Он не выплатил заработную плату 34 работникам.

Источник: Комсомольская правда

В Перми предприниматель предстанет перед судом за невыплату работникам зарплаты свыше трех месяцев. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР и краевой прокуратуре.

По версии следствия, предприниматель работает в сфере общественного питания в Перми, Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. С сентября 2021 года по февраль 2022 года бизнесмен не выплатил зарплату 34 своим сотрудникам. Общая сумма долга по оплате труда превысила 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время расследование завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя. Материалы дела переданы для рассмотрения в суд. Кроме того, на имущество бизнесмена наложен арест на сумму свыше 2,5 млн рублей.