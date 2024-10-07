В Перми осудят предпринимателя за невыплату зарплаты сотрудникам

По версии следствия, предприниматель работает в сфере общественного питания в Перми, Екатеринбурге и в Санкт-Петербурге. С сентября 2021 года по февраль 2022 года бизнесмен не выплатил зарплату 34 своим сотрудникам. Общая сумма долга по оплате труда превысила 1,3 миллиона рублей.