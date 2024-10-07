Ущерб лесу после падения БПЛА в Ростовской области оценили в 12,6 млн рублей

Напомним, пожар вспыхнул 29 сентября после падения БПЛА. Изначально горело 20 га, но потом из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка в хуторе Варламовка. В связи с горением действовал режим ЧС.