Ущерб лесу после падения БПЛА в Ростовской области оценили в 12,6 млн рублей

Ущерб от пожара в лесничестве Милютинского района Ростовской области оценили в 12,6 млн рублей. Об этом сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов, передает ТАСС.
— Общая сумма ущерба составляет 12,6 млн рублей, — сказал Юрий Морозов.
Предварительно, выгоревший лес собираются восстановить с помощью высадки двух видов сосны — обыкновенной и крымской. Молодые деревья завезут из питомников.
Напомним, пожар вспыхнул 29 сентября после падения БПЛА. Изначально горело 20 га, но потом из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка в хуторе Варламовка. В связи с горением действовал режим ЧС.
Огонь был локализован 30 сентября на площади в 215 га.