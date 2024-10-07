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Ущерб лесу после падения БПЛА в Ростовской области оценили в 12,6 млн рублей

В Ростовской области назвали сумму ущерба после лесного пожара в Милютинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Ущерб от пожара в лесничестве Милютинского района Ростовской области оценили в 12,6 млн рублей. Об этом сообщил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по ЮФО Юрий Морозов, передает ТАСС.

— Общая сумма ущерба составляет 12,6 млн рублей, — сказал Юрий Морозов.

Предварительно, выгоревший лес собираются восстановить с помощью высадки двух видов сосны — обыкновенной и крымской. Молодые деревья завезут из питомников.

Напомним, пожар вспыхнул 29 сентября после падения БПЛА. Изначально горело 20 га, но потом из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка в хуторе Варламовка. В связи с горением действовал режим ЧС.

Огонь был локализован 30 сентября на площади в 215 га.

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