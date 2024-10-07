Ответственность за кибератаку на ВГТРК взяли проукраинские хакеры

Кибератака на сетевые сервисы ВГТРК зафиксирована в ночь на 7 октября. В результате на сайтах «России 1», «России 24», «Культуры», «Карусели», а также радиостанции «Вести FM», «Маяка» и других не работали онлайн-трансляции. В пресс-службе медиахолдинга «Ъ» сообщили, что хакерская атака не нанесла существенного урона работе компании. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия поднимет на международных площадках вопрос о кибератаке на ВГТРК.