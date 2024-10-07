Угрозы домам нет: в Городище на площади 2 гектара загорелся камыш

Во второй половине дня 7 октября в Городище случился крупный природный пожар. Местные жители позвонили в экстренные службы в 14−50 часов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МЧС по Волгоградской области, в поселке загорелся камыш.