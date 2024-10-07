Лже-сотрудник КНБ обманул актюбинку на шесть миллионов тенге

Как пишет издание «Мой город», жительница Актобе в мессенджере получила сообщение от знакомого от том, что идет проверка ее счета из-за непонятных операций. Он сообщил, что ей позвонят из КНБ. Спустя некоторое время действительно позвонил человек, который представился сотрудником комитета. Он сказал, что проводится спецоперация и для поимки преступников необходимо оформить кредит и положить деньги на безопасный счет.