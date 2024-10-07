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Лже-сотрудник КНБ обманул актюбинку на шесть миллионов тенге

Мошенник, представившись сотрудником Комитета национальной безопасности, сумел обмануть жительницу Актобе почти на шесть млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание «Мой город», жительница Актобе в мессенджере получила сообщение от знакомого от том, что идет проверка ее счета из-за непонятных операций. Он сообщил, что ей позвонят из КНБ. Спустя некоторое время действительно позвонил человек, который представился сотрудником комитета. Он сказал, что проводится спецоперация и для поимки преступников необходимо оформить кредит и положить деньги на безопасный счет.

Потерпевшая выполнила все условия звонившего: взяла в кредит около шести млн тенге и перечислила их на предоставленные счета. Однако все же поняла, что попалась на уловки мошенников. Поэтому обратилась в полицию. Выяснилось, что злоумышленник подменил номер ее знакомого.

Полиция напоминает, что при исполнении служебных обязанностей сотрудники правоохранительных органов не предлагают гражданам проведение каких-либо финансовых операций. В таком случае стражи порядка рекомендуют прекратить разговор или переписку и обратиться в полицию по номеру телефона «102».

Что важно помнить, чтобы не попасться на уловки мошенников.