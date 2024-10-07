В Калининграде раскрыли мошенничество на сотни миллионов при строительстве училища

«Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в заявлении СК, передает РИА Новости. По версии следствия, обвиняемые оформили подложные акты приемки работ, что привело к ущербу государства на сумму свыше 100 миллионов рублей.