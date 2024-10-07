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В Калининграде раскрыли мошенничество на сотни миллионов при строительстве училища

В Калининграде возбудили дело о мошенничестве при строительстве училища.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, связанное с хищением средств при строительстве филиала Нахимовского военно-морского училища. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

«Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего начальника отдела капитального строительства Балтийского флота Федерального казенного предприятия Алексея Ширинкина и его подчиненной Галины Чистяковой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в заявлении СК, передает РИА Новости. По версии следствия, обвиняемые оформили подложные акты приемки работ, что привело к ущербу государства на сумму свыше 100 миллионов рублей.

На данный момент Галина Чистякова арестована, а Алексей Ширинкин находится под домашним арестом. В рамках расследования были арестованы их личные активы, включая автомобиль, загородный дом и земельный участок, для обеспечения возможного штрафа и гражданского иска.

СК